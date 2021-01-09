وفاة كاهن كنيسة مار مرقس بأسوان متأثرا بكورونا

جدة - نرمين السيد - وكان القمص كيرلس قد توفى اليوم، السبت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. والكاهن الراحل ولد فى 15 / 9 / 1947 بالأقصر، باسم ممدوح صليب، وسيّم كاهناً فى 27 / 11 / 1988 ونال درجة القمصية فى 6 / 6 / 1997. وقدم الأنبا هدرا، مطران أسوان التعازى لأسرته ولشعب كنيسته.

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