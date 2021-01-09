نص شكوى"بكري" لـ"الأعلى للإعلام" ضد موقع نسب إليه تصريحات كاذبة

تقدم الإعلامي والبرلماني مصطفي بكري بشكوي عاجلة إلي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام حول ما نشره موقع "السبورة" ورئيس تحريره "محمد الصايم" الصحفي بالجمهورية، من معلومات كاذبة، زعم فيها إدلاء "بكري" بتصريحات حول التشكيل الوزاري الجديد.

وقد نفى الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب ما نسب اليه، وقال بكري في حسابه علي تويتر أن الموقع المذكور يستهدف من وراء ذلك التسويق لنفسه.

وكان موقع نبض الشهير قد نسب الخبر الي موقع يسمى "السبورة "نسب هذه المعلومات الكاذبة إلى النائب بكري.

وهنا نص الشكوى التي تقدم بها بكري إلي رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام،مطالبا بالتحقيق مع إدارة الموقع ورئيس التحرير والمحرر المنسوب إليه نشر الخبر.

"السيد الأستاذ كرم جبررئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أتقدم إليكم بهذه الشكوي، ضد "تطبيق نبض" و موقع "السبورة" لنشرهما أقوالا منسوبة إلي، لم أصرح بها البتة، ولم ترد علي لساني"كتابة أو تعليقا"، وذلك بتاريخ اليوم السبت التاسع من يناير2021 حيث حملت التصريحات المنسوبة إلي عنوان "عاجل.. مصطفي بكري يكشف مفاجآت التعديل الوزاري.. المتيني لـ "الصحة".. وعاشور للتعليم العالي.. تعرف علي التشكيل الوزاري المنتظر".

ولما كان ما ورد من تصريحات لا أساس له من الصحة، ويسعى لخدمة المواقع المذكورة على حساب الحقيقة، فإنني أطلب التحقيق الفوري في هذه الادعاءات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها".

وتفضلوا بقبول فائق التقدير

مصطفي بكري

رئيس تحرير صحيفة الأسبوع

وعضو مجلس النواب

تحريرا في 2021/1/9