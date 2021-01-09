مستقبل مصر.. الزراعيين: السيسى يستهدف التوسع فى استصلاح الأراضى للزراعة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.

و قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إن الدولة تسعى إلي استصلاح كل متر من أراضيها يمكن استصلاحه ، منوها بأن القيادة السياسية الحكيمة تحرص على التوسع أفقيا لسد احتياجات المواطنين مع تصدير الفائض إلي الخارج .

وأوضح " خليفة" لـ " دوت الخليج " أن مشروع مستقبل مصر الذى تفقده الرئيس السيسي أمس يستهدف استصلاح 500 ألف فدان ، ويعد من المشروعات الرائدة فى قطاع الزراعة، ويهدف إلي إتاحة السلع الغذائية خاصة فى ظل جائحة كورونا .

وأشار " نقيب الزراعيين " إلي أنه تم اختيار هذه المنطقة "" لتوافر بها المياه الجوفية ، وذلك لترشيد استهلاك المياه ، كما يتم استخدام أفضل التقنيات التكنولوجية فى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى ممايزيد الانتاج وتصدير الفائض للخارج وبالتالى توفير العملة الصعبة للبلاد .

وقال أن جميع المشروعات القومية تهدف إلي خدمة الشعب المصري ، وهناك مشروعات أخرى قادمة فى الاستصلاحات لتوفير السلع الغذائية بشكل أكبر ، مشيدا بتفقد الرئيس للمشروعات القومية الزراعية لمتابعة تنفيذها وتشديد الرقابة عليها .