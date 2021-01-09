النائب أبوالعينين يهنئ النادي الأهلي والخطيب بالفوز.. ويُحيّي لاعبي سيراميكا كليوباترا على الأداء المتميز

هنأ النائب محمد ابو العينين، رئيس مجلس إدارة نادى سيراميكا كليوباترا، وعضو مجلس النواب، النادى الأهلى ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد فوز فريق الكرة على سيراميكا كليوباترا أمس بالدورى.

وفاز الاهلى أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع السادس لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم باستاد السويس.

وقال النائب محمد أبو العينين إن مباراة الأمس كانت حماسية من جانب الفريقين وأنها تحلت بالروح الرياضية مما أضفى القوة عليها وشهدت أداء مميزا أسعد وأمتع الجماهير.

وأشار أبو العينين إلى أن مباراة الأهلى وسيراميكا كانت نموذجا حيا للروح الرياضية بين لاعبى الفريقين طوال أحداث اللقاء وهو الهدف الأسمى من الرياضة.

وأشاد النائب محمد ابو العينين بالمجهود الكبير الذى قدمه لاعبو سيراميكا كليوباترا طوال أحداث اللقاء وقدموا مستوى متميزا وأداء رجوليا أمام فريق لديه خبرات كبيرة و بطل افريقيا.

وأوضح أن فريق سيراميكا كليوباترا نجح فى تجهيز فريق قبل بداية الموسم فى الظهور الأول له بالدورى الممتاز وأن الفريق لا يزال لديه الكثير ليقدمه للجماهير المصرية وللكرة المصرية بشكل عام.

واختتم النائب محمد ابو العينين تصريحاته بالتأكيد على العلاقة الطيبة مع كافة الأندية المصرية موجها التهنئة للكابتن محمود الخطيب على الفوز ومتمنيا التوفيق للاعبى سيراميكا كليوباترا فى المباريات المقبلة.