انت الان تتابع تفاصيل خبر الإجازات في مصر عام 2021 .. مناسبات وطنية ودينية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يترقب العديد من المواطنين في مصر مواعيد الاجازات والعطلات الرسمية عام 2021م، وزاد البحث بشكل كبير مع بداية العام الجديد على محرك البحث جوجال، ليستمتع الموظف بالبقاء في منزله وليسعد بالجو الأسري والعائلي، والتخلص من ضغوط العمل، والاستمتاع بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، كما أه بحسب القانون المصري فإن تلك الأجازات مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة من موظفي الحكومة، وبعضها مدفوع الأجر للقطاع الخاص، ويضاعف الأجر إلذا اقتضت ظروف العمل في القطاع الخاص من تواجد أحد الموظفين والعمال أو جميعهم، ونوضح خلال موقه مصر فايف أيام الإجازات في مصر عام 2021 .

الإجازات في مصر عام 2021

منح المشرع المصري للعاملين بالقطاع العام والخاص حق الحصول على الأجازات التي يتم تحديدها من قبل الحكومة المصرية، وتكون مدفوعة الأجر، وقد حدد مجلس الوزراء تلك الأجازات على النحو التالي :

اجازات شهر يناير

7 يناير الموافق يوم الخميس – (عيد الميلاد المجيد) .

25 يناير الموافق يوم الاثنين – (ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية) .

اجازات شهر إبريل

25 إبريل الموافق يوم الأحد – (عيد تحرير سيناء) .

اجازات شهر مايو

1 مايو الموافق يوم السبت – (عيد العمال) .

3 مايو الموافق يوم الاثنين – (شم النسيم) .

13 مايو – 15 مايو الموافقة يوم الخميس والجمعة والسبت – (عيد الفطر المبارك) .

اجازات شهر يونيو

30 يونيو الموافق يوم الاربعاء – (ثورة 30 يونيو) .

أجازات شهر يوليو

19 يوليو الموافق يوم الاثنين – (وقفة عرفات) .

20 – 23 يوليو الموافقة الثلاثاء والاربعاء والخمي والجمعة – (عيد الأضحى المبارك) .

23 يوليو الموافق يوم الجمعة – ( ثورة يوليو ) .

اجازات شهر أغسطس

9 أغسطس الموافق يوم الاثنين – (رأس السنة الهجرية) .

اجازات شهر اكتوبر