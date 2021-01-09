صور .. 48 ساعة مهلة لمحلات بكفر الشيخ للالتزام بخط التنظيم

جدة - نرمين السيد - شدد جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على متابعة أعمال التوسعة بشارع إبراهيم المغازى وأمهل أصحاب المحال 48 ساعة، وطالبهم بالالتزام بخط التنظيم، مؤكداً أن الشارع من حق المواطن، ولا يحق لهم التعدى على حرم الطريق.





جاء ذلك خلال جولته، بعدد من الشوارع بشرق المدينة، منها شارع النبوى المهندس، وشارع إبراهيم المغازى، ووجه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بمتابعة التزام أصحاب المحال بخط التنظيم لتكون عملية الرصف بالإنترلوك وفق خط مستقيم، لتسهيل الحركة المرورية للمارة. وتفقد المحافظ موقف كفر الشيخ العمومى للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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