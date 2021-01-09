عاجل.. السيسى يوجه بحوكمة إدارة أملاك الدولة لتحقيق استغلال أمثل لمواردها

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى، لعدد من المشروعات القومية، المتعلقة بتطوير الأراضى على مستوى الجمهورية، وكذلك شبكة المحاور والطرق الجديدة.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بالاستمرار فى تعزيز نهج الدولة لحوكمة وحسن إدارة ما تملكه من أصول كمبدأ ثابت يحقق الاستغلال الأمثل لمواردها اقتصادياً وتنموياً وعمرانياً.

وفى ذات السياق؛ اطلع الرئيس على أهم محددات ومحاور مخططات التطوير التنموى واستغلال أراضى الدولة المتاحة فى عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وفق المراحل والجدول الزمنى المقترح، وكذلك الموقف الإنشائى والهندسى لشبكة الطرق والمحاور الجديدة على امتداد الجمهورية وربطها بالمجتمعات العمرانية المحيطة.