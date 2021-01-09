صور .. مدبولى يوجه بتنفيذ وحدات صحية داخل عمارات مشروع «معا»

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه موقف تنفيذ تجمع سكنى مشروع "معاً" بحى السلام أول، والذى يعد المرحلة الثانية من هذا المشروع، وتتضمن تنفيذ 102 عمارة سكنية، بواقع 3312 وحدة سكنية، تم الانتهاء من المبانى بنسبة إنجاز 100%، ليصل حجم ما يوفره المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى 4416 وحدة سكنية.





وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع معاً، بإنشاء 46 عمارة سكنية، تضمنت 1104 وحدات سكنية، وتم الانتهاء منها، كما يتم تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تم استكمال أعمال المرافق وجارٍ تنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع، للانتهاء من هذا المشروع الذى تصل تكلفته إلى نحو 1.3 مليار جنيه.

كما تم استعراض موقف الشبكات فى المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه تمت تنفيذ 100% من شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، وشبكة الكهرباء، وشبكة الغاز، وشبكة التليفونات.

ووجه رئيس الوزراء بالإسراع فى استكمال العناصر المتبقية لإتمام هذا المشروع، وشدد على سرعة إعداد خطة لتأثيث وتركيب العدادات وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، وعرض استشارى المشروع العناصر التى يتم استكمالها، ومنها المركز الطبى، والملاعب، ودور الحضانة، والمحال التجارية، إلى جانب تشغيل 60 ورشة تم ترفيقها وتشطيبها، كما أشار إلى التصور المقترح لإتمام تلك العناصر وإنهاء المشروع فى أقرب وقت.





من جانبه، وجه مدبولى بتنفيذ وحدات صحية داخل عمارات المشروع لخدمة السكان المستحقين، مع إقامة ملاعب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لخدمة الشباب وأبناء القاطنين، مع استغلال وحدات سكنية فى الأدوار الأرضية بالعمارات فى إقامة حضانات للأطفال، واستغلال عدد من الورش المقامة كمحال لتوفير خدمات للسكان، مثل المخابز والسوبرماركت ومحال الخضر والفاكهة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية إنهاء هذا المشروع واستقبال سكان به قريبًا جدًا، بما يساهم فى تحقيق أهدافه لخدمة الأهالى فى المناطق العشوائية.