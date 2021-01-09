محافظ بنى سويف يتفقد مشروع رفع كفاءة مخر سيل سنور

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، سير العمل فى مشروع رفع كفاءة وتأهيل مخر سيل سنور، حيث تفقد جانبى المخر واطلع على الموقف التنفيذى لأعمال التأهيل ورفع الكفاءة، بجانب متابعة الأعمال الجارى تنفيذها لتأمين خط الغاز المار بالمخر وغيرها من أعمال تأهيل المخر لمرور وجريان مياه السيول والأمطار إلى نهر النيل بشكل آمن.





وناقش غنيم - فى بيان اليوم السبت، مع القائمين على المشروع، الموقف التنفيذى التفصيلى لأعمال تطوير وتأهيل مجرى المخر وإنشاء التكاسى على جانبيه، واستكمال أعمال الردم للجسور وتكاسى الدبش بمنطقة خط الغاز، بالإضافة إلى عمل صب خرسانية على الميول والقاع أمام وخلف الخط بعد الانتهاء من أعمال التدبيش، وذلك تحت إشراف فنى وتنظيمى مشترك بين شركة الغاز ومديرية الرى.

كما تفقد المحافظ، أعمال إقامة أحواض تهدئة وترسيب (بحيرات)، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء حوض بمساحة (150 م × 150 م) تقريبًا، وجارى الانتهاء من حوض آخر على مساحة (300 م× 300 م)، ضمن الحلول الفنية الجارى تنفيذها، والتى تهدف إلى تهدئة تدفق المياه فى حالة قوة السيول أو الأمطار، وذلك بالتوازى مع أعمال رفع كفاءة وتطوير مخر السيل.

وناقش المحافظ، الموقف التنفيذى لأعمال الأحواض، مستفسرًا عن أحواض التجميع الكبيرة المقرر إنشاؤها على مسافة أبعد وباتجاه أقرب من محل تدفق مياه السيول القادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر، وكذا الهدار والحواجز الترابية الجارى تنفيذها، مشددًا على أن المشروع يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة.

يذكر أن المحافظ كلف مسؤولى الرى بمراجعة خطة القطاع الخاصة موسم الأمطار والسيول، والتى تضمنت مراجعة جميع المخرات والبالغ عددها 7 مخرات (بياض العرب، وادى غراب، وادى فقيرة ،وغياضة الشرقية، أبوصالح، طما فيوم بجانب مخر سنور) وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها، بالإضافة إلى تشكيل لجان من الرى وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات وبرابخ ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات، ومتابعة حالتها بشكل مستمر، واستمرار تطهيرها وتقوية الجسور للمناطق المتضررة، بالتوازى مع مراجعة الحالة الفنية للعربات والمعدات المخصصة للكسح وسحب المياه من أماكن تجمع مياه الأمطار بالشوارع.