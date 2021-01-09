جدة - نرمين السيد - والمعروف أن ترتيب حزب الوفد فى مقاعد مجلس النواب هو الثالث، كما أن عدد لجان المجلس طبقاً للقانون بلائحة المجلس "رقم 1" لسنة 2016، و25 لجنة يتم انتخاب الرئيس والوكيلين وأمين سر اللجنة بالانتخاب السرى المباشر.
ويجرى أبوشقة اتصالات مكثفة من أجل الدفع بمرشح لوكالة مجلس النواب، خصوصًا وأن الوفد كان له وكيل فى البرلمان السابق هو سليمان وهدان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبوشقة يجرى مفاوضات مكثفة لحصول الوفد على رئاسة 3 لجان بالبرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.