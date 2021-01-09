أبوشقة يجرى مفاوضات مكثفة لحصول الوفد على رئاسة 3 لجان بالبرلمان

جدة - نرمين السيد - والمعروف أن ترتيب حزب الوفد فى مقاعد مجلس النواب هو الثالث، كما أن عدد لجان المجلس طبقاً للقانون بلائحة المجلس "رقم 1" لسنة 2016، و25 لجنة يتم انتخاب الرئيس والوكيلين وأمين سر اللجنة بالانتخاب السرى المباشر.

ويجرى أبوشقة اتصالات مكثفة من أجل الدفع بمرشح لوكالة مجلس النواب، خصوصًا وأن الوفد كان له وكيل فى البرلمان السابق هو سليمان وهدان.