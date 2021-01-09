محافظ الشرقية: تأهيل وتبطين ترعة السرو بتكلفة تتجاوز 3 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إنه يجرى إعادة تأهيل وتبطين ترعة "السرو" بمركز أبو كبير بطول 1.270 كيلو مترا، وبتكلفة 3 ملايين و94 ألف جنيه، وسيتم الانتهاء من ذلك المشروع منتصف شهر أغسطس من العام الحالى.





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