مصر للطيران: تسيير 59 رحلة جوية لنقل 7413 راكبا غدًا 



أعنت مصر للطيران عن تسييرها ٥٩ رحلة جوية غدا الأحد، بمعدل ٤٤ رحلة دولية إلى كل من بغداد، جده، كازابلانكا، الرياض، أبو ظبي، الدمام، لندن، الشارقه، إسطنبول، دبي، باريس، المدينة المنورة، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، تونس، روما، فرانكفورت، نيروبي، چنيف، كوبنهاجن، أمستردام، ميونيخ، برلين.

كما أعلنت عن تسيير ٩ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و٦ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من٧٤١٣ راكبا.

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