 السيسي يوجه بتعزيز نهج الدولة لحوكمة وحسن إدارة ما تملكه من أصول 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى تعزيز نهج الدولة لحوكمة وحسن إدارة ما تملكه من اصول كمبدأ ثابت يحقق الاستغلال الامثل لمواردها اقتصاديًا وتنمويًا وعمرانيًا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية المتعلقة بتطوير الأراضى على مستوى الجمهورية، وكذلك شبكة المحاور والطرق الجديدة.

واطلع الرئيس على أهم محددات ومحاور مخططات التطوير التنموى واستغلال أراضى الدولة المتاحة فى عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك وفق المراحل والجدول الزمنى المقترح، وكذلك الموقف الإنشائى والهندسى لشبكة الطرق والمحاور الجديدة على امتداد الجمهورية وربطها بالمجتمعات العمرانية المحيطة.