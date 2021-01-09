السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة 



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 399 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمى بشان الخطة الإستراتيجية القطرية والموقع في القاهرة بتاريخ 14 مايو 2020.

كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 473 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو 2020

وأصدر السيسي، القرار رقم 474 بشان الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشان التعليم الأساسي – مرحلة ثانية الموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو 2020.

وأصدر أيضا، القرار رقم 708 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسيوط لاستخدامها في توسعات محطة كهرباء الوليدية بأسيوط.

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