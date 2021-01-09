نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «أبوشقة» يجرى مفاوضات مُكثفة لحصول الوفد على رئاسة 3 لجان و6 نواب بالبرلمان فى هيئات المكاتب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أنه يجري تفاوضات مكثفة، بشأن حصول الوفد فى انتخابات رؤساء اللجان داخل مجلس النواب على 3 رؤساء لجان فى المجلس و6 نواب رؤساء لجان كحد أدنى.

وأضاف "أبوشقة" في تصريحات له، مساء اليوم السبت، أنه يواصل إجراء اتصالات مكثفة من أجل الدفع بمرشح لوكالة مجلس النواب، خاصة أنه كان له وكيل فى البرلمان هو النائب سليمان وهدان.

جدير بالذكر، أن ترتيب حزب الوفد فى مقاعد مجلس النواب هو الترتيب الثالث، كما أن عدد لجان المجلس طبقًا للقانون بلائحة المجلس رقم 1 لسنة 2016، 25 لجنة يتم انتخاب الرئيس والوكيلين وأمين سر اللجنة بالانتخاب السرى المباشر.

بدعوه من الرئيس السيسي.. البرلمان يعقد أولى جلساته الثلاثاء المقبل

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، صباح أمس الجمعة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.

وطبقا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين.

