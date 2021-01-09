شروط قبول دفعة جديدة من معاونى النيابة

جدة - نرمين السيد - أعلنت النيابة العامة، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة معاون نيابة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020 بتقدير عام جيد على الأقل، على ألاّ يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا، وذلك طبقًا للشروط والمواعيد بدار القضاء العالى وبمقر نيابات الاستنئاف والنيابات الكلية.





وأوضحت النيابة، إن عملية التقديم تتم بطلب ملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالى بمحكمة النقض، اعتبارًا من السبت 16 يناير وحتى الخميس 21 من ذات الشهر، مقابل سداد 500 جنيه بخزينة مكتب التعيينات بعد تقديم صورة المؤهل للطالب المتقدم ولن يسمح بالدخول دون ارتداء الكمامة وواقى الوجه. ومن ثم يقدم الطالب الملف إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالى، اعتبارًا من السبت 30 يناير وحتى 15 فبراير المقبل من الساعة 8 صباحا وحتى الرابعة عصرًا يوميًا، وذلك وفق الميعاد المحدد لكل جامعة المرفق بالملف وبعد تسجيل المتقدم البيانات إلكترونيا وفقا للرقم السرى المرفق بالملف على موقع النيابة العامة.

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