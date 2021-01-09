الحكومة تنفى شائعة تصفية مركز شباب الجزيرة

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الشباب والرياضة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية مركز شباب الجزيرة بعد تحويله إلى مركز تنمية شبابية أو المساس بحقوق أياً من أعضائه.

وأوضحت الوزارة أن مركز التنمية الشبابية بالجزيرة مستمر فى تقديم أنشطته وخدماته الرياضية، كما هى دون المساس به أو تصفيته، مُشيرةً إلى أن الهدف من تحويله لمركز تنمية شبابية هو تقديم مجموعة من الأنشطة والخدمات المتكاملة والمتنوعة لأعضائه كالأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية وغيرها.

وفى إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، فقد تم اعتماد الخطة الاستثمارية لعام 2021، والتى تضمن عدداً من المشروعات لقطاع الشباب فى محافظات الجمهورية المختلفة بالوجهين القبلى والبحرى.

وتشمل الخطة إنشاء 21 مركز شباب جديد، تطوير 4 حمام سباحة، إنشاء 213 ملعباً خماسياً وقانونياً لمراكز الشباب، إنشاء 43 ملعباً متعدداً، إنشاء 12 مبنى إدارى بمراكز الشباب، تعلية أدوار لعدد 17 مركز شباب، بناء أسوار لـ 83 مركز شباب، واستكمال تطوير المدن الشبابية تشمل 7 منشآت مدن ونزل، وكذلك إنشاء واستكمال تطوير 12 مراكز التعليم المدنى ومنتديات الشباب والمواقع الكشفية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الرأى العام.