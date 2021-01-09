مصر تُعرب عن تعازيها فى ضحايا الطائرة الإندونيسية

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، فى بيان رسمى لوزارة الخارجية، عن خالص التعازى والمواساة لإندونيسيا الصديقة وذوى ضحايا الطائرة التى انقطع الاتصال بها، وتحطمت عقب إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وكان على متنها 62 شخصًا.





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