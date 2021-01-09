مسئولية مضاعفة.. رئيس الوزراء يتابع الخطة الوقائية خلال فعاليات مونديال اليد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة الترتيبات النهائية للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها مصر منافساتها، خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021.

وأكد رئيس الوزراء على ثقته في قدرة مصر على تنظيم هذا الحدث على النحو الذي يبهر العالم، رغم الظرف الاستثنائي الذي يتم فيه، مشيرًا إلى أن هذا الظرف يفرض مسئولية مضاعفة على الجهات المنظمة، وضرورة بذل كل الجهود للتنظيم الجيد، وتوفير كافة الترتيبات اللوجستية، والتطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية، بما يضمن نجاح الحدث، ليكون انجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد مصر.

وعرض الوزير خلال الاجتماع كافة الترتيبات التي تتم من جانب الجهات المنظمة، لظهور هذا الحدث الرياضي البارز، بصورة مبهرة تعكسُ مكانة مصر وقدرتها على تنظيم تلك البطولات العالمية، لافتأً إلى أن منافسات البطولة ستقام في 4 صالات رياضية، في العاصمة الإدارية الجديدة، و مدينتي 6 أكتوبر، وبرج العرب، والصالة الرئيسية في استاد القاهرة الدولي، وذلك بمشاركة 32 دولة.

وتناول الوزير أبرز ملامح الخطة الطبية الوقائية التي ستطبق خلال فعاليات البطولة، لخفض احتمالات ومعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن عددًا من التدابير الوقائية المحكمة التي تطبق في الصالات الرئيسية والتدريبية ووسائل المواصلات المحلية ومقار الإقامة، مع تعيين مسئولين وفريق طبي لكوفيد لكل فريق وفندق وصالة لمتابعة تنفيذ الإجراءات.

وعرض الدكتور أشرف صبحي بشكل خاص موقف استعدادات الصالة المغطاة في استاد القاهرة، التي تسع 16200 متفرج، ومن المقرر أن تشهد حفل الافتتاح والمباراة الإفتتاحية، ثم حفل الختام والمباراة الختامية، كما يقام بها كافة منافسات منتخب مصر لكرة اليد، وعرض موقف استعدادات باقي الصالات التي تشهد منافسات البطولة، في العاصمة الإدارية الجديدة و 6 أكتوبر، وبرج العرب.

وتناول وزير الشباب والرياضة موقف الخطة الترويجية للبطولة، وموقف صالات التدريب، وكذلك استعدادات فنادق الإقامة، إلى جانب استعراض أبرز ملامح حفلي الافتتاح والختام على أرض الصالة المغطاة في استاد القاهرة، وأدوار مختلف الوزارات والجهات في تنظيم هذا الحدث الرياضي منذ انطلاقه حتى الانتهاء.