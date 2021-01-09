رئيس الوزراء يتابع مع وزير الشباب استعدادات بطولة العالم لكرة اليد

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، فى نسختها الـ 27 "مصر 2021"، مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضية.

وأكد مدبولي ان هذا الاجتماع لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال فى نسختها الـ 27 على أرض مصر، والاطمئنان على تنفيذ كافة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بانطلاق البطولة، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات الطبية والصحية، لمختلف المشاركين فى البطولة، فى ظل التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذا ما يتعلق بإجراءات وصول وتنقلات الفرق وتحركاتهم بين مختلف اماكن إقامة البطولة، أو تلك المخصصة للتدريب أو الإقامة.

واكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التعاون والتنسيق التام قبل وأثناء انعقاد البطولة، بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم فى تقديم كافة التيسيرات وإنهاء مختلف الإجراءات المطلوبة، تيسيرًا على الفرق الرياضية المشاركة، مع التأكيد على تطبيق واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ما يتم بذله من جهود إنما يأتى فى سبيل ظهور مصر بالشكل الحضارى اللائق الذى تستحقه، وبما يؤكد قدرتها على إقامة مثل هذه الأحداث الرياضية الكبيرة التى ينتظرها كثير من محبيها على مستوى العالم، فى ظل أزمة كورونا وما تفرضه من تحديات كبيرة، لافتا إلى أن حجم الانفاق فى مجال البنية الأساسية استعدادًا لتنظيم البطولة غير مسبوق.