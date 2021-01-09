مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا الطائرة الإندونيسية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم /السبت/، عن خالص التعازي والمواساة لإندونيسيا الصديقة وذوي ضحايا الطائرة، التي انقطع الاتصال بها وتحطمت عقب إقلاعها من العاصمة الإندونيسية (جاكرتا)، وكان على متنها 62 شخصًا.
وأكدت مصر - في بيان أصدرته وزارة الخارجية - على تضامنها ووقوفها (حكومة وشعبا) مع حكومة وشعب إندونيسيا في هذا الحادث الأليم.
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