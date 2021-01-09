تطهير وتجديد مركز الرعاية الصحية بالمنيب ومعهد التمريض.. مكاتب خدمة #أبو_العينين تواصل مكافحة فيروس كورونا

واصلت مكاتب خدمة المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نشاطها في مكافحة انتشار فيروس كورونا في كافة المناطق السكنية والمراكز الخدمية في الجيزة والدقي والعجوزة. وباشرت مكاتب خدمة أبو العينين، حملتها بتعقيم وتطهير مركز الرعاية الصحية الأولية بالمنيب حفاظا على صحة العاملين والمواطنين المترددين على المركز، وكذلك تولت مكاتب خدمة المواطنين أعمال صيانة وتجديد بالمركز شملت الدهانات والكهرباء. واستكمالا لأعمالها، استكملت مكاتب الخدمة رش وتطهير المعهد الفني للتمريض، وذلك ضمن مبادرة النائب محمد بو العينين لمكافحة فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين بالجيزة.

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