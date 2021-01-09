الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط الأمطار بالمحافظات والظواهر الجوية لمدة 6 أيام وتطالب بأخذ التدابير اللازمة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير لها منذ قليل عن أماكن تساقط الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة لمدة 6 أيام، ولوحظ في التقرير عودة الأمطار مرة أخرى ببع المحافظات مع استمرار تساقط الشبورة المائية الكيفة والتي تعيق الرؤيا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

الأرصاد الجوية تعلن عودة الأمطار وأماكن تساقطها بالمحافظات والظواهر الجوية لمدة 6 أيام

هذا وقد جاءت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحالة الطقس على مدار الستة أيام القادمة وفق ما يلي.

الأحد 10 يناير

أمطار بنسبة 30% على وعلى فترات متقطعة بحلايب وشلاتين، مع تساقط شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناه والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

الإثنين 11 يناير

أمطار بنسبة 30% على وعلى فترات متقطعة بحلايب وشلاتين، مع تساقط شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناه والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

الثلاثاء 12 يناير

شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناه والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

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الأربعاء 13 يناير

أمطار بنسبة 40% على السواحل الغربية وعلى فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناه والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

الخميس 14 يناير

ووفق الأرصاد الجوية فسوف تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الخميس، وأمطار بنسبة 40% على الوجه البحري، وشبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناه والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

الجمعة 15 يناير

شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناه والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما طالبت هيئة الأرصاد بأخذ التدابير والإحتياطات اللازمة من أجل الحد من الأثار السلبية الناجمة عن الشبورة.