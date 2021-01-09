جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أكد أن هناك دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنجاح بطولة العالم لكرة اليد التى ستنظمها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجارى والتى تعد أحد أهم الأحداث الرياضية على الإطلاق فى الفترة الحالية، خصوصا وأن لعبة كرة اليد تعد ثانى أكبر رياضة شعبية فى العالم بعد كرة القدم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مدبولى يتابع مع وزير الرياضة استعدادات بطولة العالم لكرة اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.