مفتى الجمهورية ينعى ضحايا تحطم طائرة الركاب الإندونيسية

جدة - نرمين السيد - نعى فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، ضحايا طائرة الركاب الإندونيسية التى تحطمت اليوم السبت، بالقرب من جزيرة لاكى الإندونيسية بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا وعلى متنها 62 راكبًا، من بينهم 10 أطفال.





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