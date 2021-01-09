شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2018

جدة - نرمين السيد - وتتيح الهيئة تسجل طلبات التقدم من خلال الموقع الإليكترونى www.ap.gov.eg خلال الفترة من 1/1/2021 إلى 15/1/2021، بعد إدخال البيانات المطلوبة بشكل واضح ودقيق، وأن يتم طباعة استمارة تسجيل البيانات كاملة، من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

وأعلنت الهيئة عن مسابقة للتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكليات الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2018.

ووضعت شروطا للمتقدمين للتعيين فى هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:

1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة فى 27/1/2021 تاريخ آخر يوم لسحب الملف.

3- أن تتوافر فى المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

4- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التى ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

وتسحب الملفات خلال الفترة من 16/1/2021 إلى 27/1/2021، مقابل سداد مبلغ 400 جنيه إلكترونيًا "فيزا كارت" عند سحب الملف.

وتقدم الملفات مستوفية البيانات المطلوبة، اعتبارا من 30/1/2021 إلى 9/2/2021، بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

ويشترط لسحب ملف التقديم:

1- إحضار فيزا كارت بها مبلغ أكثر من 400 جنيه.

2- إحضار استمارة تسجيل البيانات التى تم طباعتها من الموقع بعد استيفائها.

3- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

4- صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسى على أن يقدم الأصل لدى تقديم الملف مستوفيًا.