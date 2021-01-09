البابا تواضروس ينعى المنسق الإعلامى لإيبارشية أسوان

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم السبت، بشيخوخة صالحة الأب المبارك القمص كيرلس صليب، كاهن كنيسة الكاروز مارمرقس الرسول بحى السيل بأسوان، والمنسق الإعلامى لإيبارشية أسوان، عن عمر تجاوز ثلاثة وسبعين عامًا، بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من اثنتين وثلاثين سنة.





ولد الأب الراحل بالأقصر فى 15 سبتمبر 1947، وحصل على بكالوريوس الصيدلة وخدم بالأقصر، قبل أن يسام كاهنًا بيد الأنبا هدرا مطران أسوان فى 27 نوفمبر من عام 1988 على كنيسة الكاروز مارمرقس بالسيل، ونال رتبة القمصية فى 6 يونيو 1997.

اهتم بخدمة الشباب وأسس أول اجتماع للشباب بكنيسته عقب سيامته، كما اهتم بتطوير الخدمة على مستوى الوسائل السمعية والبصرية واستخدم أساليب تكنولوجية حديثة، وتولى خدمة مكافحة الإدمان بإيبارشية أسوان إلى جانب مسؤولية المنسق الإعلامى للإيبارشية.

وأقيمت صلوات تجنيزه، اليوم، بكنيسة الثلاثة فتية القديسين بيوسف الرامى، بمشاركة عدد محدود من الآباء الكهنة وأسرته، دون مشاركة شعبية، نظرًا للظروف الحالية.

وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء إلى الأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان، ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، ومجمع كهنة الإيبارشية، فى رحيل الأب الفاضل القمص كيرلس صليب، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.