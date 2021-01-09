غدًا.. النواب المعينون يتسلمون كارنيهات العضوية

تستقبل الأمانة العامة لمجلس النواب المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدا الأحد، المقبل وذلك لتسليمهم كارنيهات العضوية الحقيبة البرلمانية.
وقال الأمين العام المستشار محمد فوزي، في وقت سابق ان حفل الاستقبال سيبدأ غدا يوم الأحد من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الثالثة مساء بمقر مجلس النواب.
وتابع في رسالته للنواب المعينين :" يسعدني أن أهدي لسيادتكم أطيب التهاني لتعيينكم بمجلس النواب بقرار من السيد رئيس الجمهورية وهي ثقة كبيرة وضعت في اهلها، داعيا المولى عز وجل أن يكون التوفيق والسداد حليفكم دائما".
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