مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا الطائرة الإندونيسية 

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، عن خالص التعازي والمواساة، لإندونيسيا الصديقة وذوي ضحايا الطائرة التي انقطع الاتصال بها وتحطمت عقب إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وكان على متنها 62 شخصًا.

وتابع البيان أن مصر، حكومةً وشعبًا، تؤكد على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب إندونيسيا في هذا الحادث الأليم.

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