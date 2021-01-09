تشمل تطوير 216 شارعا .. تنفيذ أكبر خطة رصف فى تاريخ الغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى عن تنفيذ أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة، حيث سيتم رصف 108 شوارع بمركز المحلة، و16 بحى أول، و48 بحى ثان، و44 بمركز المحلة، بإجمالى 216 شارعا، وذلك ضمن الخطط الإضافية والاستثمارية وتطوير العشوائيات.





جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية مساء اليوم السبت، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع مدينة المحلة الكبرى ومحلة أبو على بمركز المحلة الكبرى.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمنى المتفق عليه مع الشركات المنفذة، موجهاً بوجود بالوعات لصرف الأمطار بكل شارع يتم رصفه، كما وجه بتقليل حجم الجزيرة الوسطى بشارع الوحدة العربية لتوسعة الشارع.

كما تفقد المحافظ قرية محلة أبو على، لمتابعة أعمال تبطين جزء من بحر شبين بقرية محلة أبو على وتغطية المصرف بالقرية، ووجه بإعادة تنظيم الأرصفة بقرية محلة أبو على لتصبح بشكل مستقيم.

رافق المحافظ، خلال الجولة، ممدوح النجار رئيس حى أول المحلة، وأحمد المغاورى رئيس حى ثان المحلة، ومحمد صلاح نائب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى وممثلو شركات الرصف.