جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية مساء اليوم السبت، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع مدينة المحلة الكبرى ومحلة أبو على بمركز المحلة الكبرى.
وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمنى المتفق عليه مع الشركات المنفذة، موجهاً بوجود بالوعات لصرف الأمطار بكل شارع يتم رصفه، كما وجه بتقليل حجم الجزيرة الوسطى بشارع الوحدة العربية لتوسعة الشارع.
كما تفقد المحافظ قرية محلة أبو على، لمتابعة أعمال تبطين جزء من بحر شبين بقرية محلة أبو على وتغطية المصرف بالقرية، ووجه بإعادة تنظيم الأرصفة بقرية محلة أبو على لتصبح بشكل مستقيم.
رافق المحافظ، خلال الجولة، ممدوح النجار رئيس حى أول المحلة، وأحمد المغاورى رئيس حى ثان المحلة، ومحمد صلاح نائب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى وممثلو شركات الرصف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشمل تطوير 216 شارعا .. تنفيذ أكبر خطة رصف فى تاريخ الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.