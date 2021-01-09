وفاة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم السبت، الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



جدة - نرمين السيد - توفى اليوم السبت، الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وكان الدكتور حمدى الطباخ، أصيب بفيروس كورونا وتم نقله إلى مستشفى قها المركزى، ثم تم نقله إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة، إلى أن وافته المنية اليوم.

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