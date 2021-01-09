صور .. سفير القاهرة فى بلجراد يعرض تجربة مصر فى التشجير واستصلاح الأراضى

جدة - نرمين السيد - شارك سفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى، فى حملة "صربيا الخضراء"، والتى دُعى إليها مجموعة مختارة من البعثات الدبلوماسية ترعى كل منها تشجير إحدى 10 بلديات محلية، بهدف توعية المواطنين ومجالس المدينة وقطاع الأعمال بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوى.





وعرض الجويلى فى كلمته أمام مؤتمر صحفى موسع مبادرات وزارة البيئة فى التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، بما فى ذلك حملة "اتحضر للأخضر" من جانب، ولإنجازات وزارة الزراعة فى التوسع الأفقى للأراضى الزراعية من جانب آخر؛ وهو ما كان محل اهتمام من جانب المشاركين، وذلك فى إطار حرص صربيا على تبادل الخبرات الثنائية مع الدول المشاركة فى الحملة. وغرس الجويلى شجرة صداقة "رمزياً" مع عُمدة مدينة "زايتشار" بجنوب صربيا خلال زيارته للمدينة، حيث تناول اللقاء كذلك آفاق التعاون الثنائى فى مختلف القطاعات، وخاصة مجالى الزراعة والآثار. وناقش الجانبان تجربة مصر الرائدة فى إنارة المواقع الآثرية من خلال عروض "الصوت والضوء"، وإمكانية الاستفادة منها فى إنارة الآثر الرومانى بمدينة "زايتشار" كونه الوحيد المسجل باسم صربيا ضمن مواقع التراث العالمى بمنظمة "اليونسكو".

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