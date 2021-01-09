محافظة القليوبية تنعى وكيل وزارة الصحة بعد وفاته بكورونا

جدة - نرمين السيد - وكتبت المحافظة: "بمزيد من الحزن والأسى ننعى فقيدنا الغالى الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والذى وافته المنية منذ قليل، بمستشفى العجوزة.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

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