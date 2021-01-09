التأمين الصحى تمنح الحوامل إجازة 3 أشهر بعد 28 أسبوعًا من تكوين...

قررت هيئة التأمين الصحى منح إجازة استثنائية للمرأة الحامل التى مضى على حملها 28 أسبوعًا (7 أشهر)، حتى تاريخ الولادة. يأتى ذلك فى التعليمات الجديدة التى أصدرتها الهيئة، بشأن الإجازات الاستثنائية فى نهاية فترة الحمل، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشى وباء كورونا. وشددت هيئة التأمين الصحى على أن ثبوت تاريخ الحمل يكون عن طريق أشعة الموجات الصوتية والفحص الإكلينيكي. وأشارت إلى منح هذه الإجازات من اللجان الطبية العامة والفرعية دون استثناء، على أن تسرى هذه التعليمات بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر من بداية هذا العام.

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