تشكيل الزمالك أمام الطلائع.. شيكابالا وزيزو وعمر السعيد يقودون الهجوم

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، التشكيل الذى سيخوض به مباراة طلائع الجيش المقرر انطلاقها فى السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 6 من الدورى.

ومن المقرر أن يبدأ باتشيكو مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام – محمد عبد الغنى – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور

خط الهجوم : شيكابالا – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – عمر السعيد

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وعبدالله جمعة ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وحسين فيصل وأسامة فيصل.

في نفس السياق حذر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى فريقه من تحركات واختراقات أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، مؤكدًا أنه من أهم وأخطر عناصر الفريق المنافس، ويجب تضييق المساحات أمامه ومنعه من التسديد على مرمى محمد أبو جبل.

كما شدد باتشيكو على ضرورة مراقبة أحمد سمير مراقبة لصيقة، وعدم منحه فرصة الاختراق سواء من على الأطراف أو من الوسط، والعمل على إفساد أى هجمة يشرع فى شنها على مرمى الفريق الأبيض، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك سرعة ومهارة وإيجابية على المرمى قد تتسبب فى حدوث مشكلة للزمالك.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.