رئيس الوزراء عن تنظيم مونديال اليد: قادرون على إبهار العالم

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة الترتيبات النهائية للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التى تستضيفها مصر منافساتها، خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021.

وأكد رئيس الوزراء على ثقته فى قدرة مصر على تنظيم هذا الحدث على النحو الذى يبهر العالم، رغم الظرف الاستثنائى الذى يتم فيه، مشيرًا إلى أن هذا الظرف يفرض مسئولية مضاعفة على الجهات المنظمة، وضرورة بذل كل الجهود للتنظيم الجيد، وتوفير كافة الترتيبات اللوجستية، والتطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية، بما يضمن نجاح الحدث، ليكون إنجازا جديدًا يضاف إلى رصيد مصر.

وعرض الوزير خلال الاجتماع كافة الترتيبات التى تتم من جانب الجهات المنظمة، لظهور هذا الحدث الرياضى البارز، بصورة مبهرة تعكسُ مكانة مصر وقدرتها على تنظيم تلك البطولات العالمية، لافتًا إلى أن منافسات البطولة ستقام فى 4 صالات رياضية، فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتى 6 أكتوبر، وبرج العرب، والصالة الرئيسية فى استاد القاهرة الدولى، وذلك بمشاركة 32 دولة.

كما تناول أبرز ملامح الخطة الطبية الوقائية التى ستطبق خلال فعاليات البطولة، لخفض احتمالات ومعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتى تتضمن عددًا من التدابير الوقائية المحكمة التى تطبق فى الصالات الرئيسية والتدريبية ووسائل المواصلات المحلية ومقار الإقامة، مع تعيين مسئولين وفريق طبى لكوفيد لكل فريق وفندق وصالة لمتابعة تنفيذ الإجراءات.

كما عرض الدكتور أشرف صبحى بشكل خاص موقف استعدادات الصالة المغطاة فى استاد القاهرة، التى تسع 16200 متفرج، ومن المقرر أن تشهد حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية، ثم حفل الختام والمباراة الختامية، كما يقام بها كافة منافسات منتخب مصر لكرة اليد، وعرض كذلك موقف استعدادات باقى الصالات التى تشهد منافسات البطولة، فى العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وبرج العرب.

وتناول وزير الشباب والرياضة أيضًا موقف الخطة الترويجية للبطولة، وموقف صالات التدريب، وكذلك استعدادات فنادق الإقامة، إلى جانب استعراض أبرز ملامح حفلى الافتتاح والختام على أرض الصالة المغطاة فى استاد القاهرة، وأدوار مختلف الوزارات والجهات فى تنظيم هذا الحدث الرياضى منذ انطلاقه حتى الانتهاء. ‏