وفاة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعد إصابته بكورونا

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، وفاة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بمستشفي العجوزة، إثر إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين تم على إثرها نقله لمستشفى قها المركزى، وبعد ذلك تم نقله لمستشفى العجوزة بعد تدهور حالته الصحية.

ونعت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، "بمزيد من الحزن والأسي ننعي فقيدنا الغالي الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والذي وافته المنيه منذ قليل بمستشفي العجوزة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

ونُقل الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية فى 28 ديسمبر الماضى لمستشفى قها المركزى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أثبتت الأشعة والتحاليل والمسحة إصابته بالفيروس.