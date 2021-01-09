الزمالك يقسو على الطلائع بثلاثية فى ليلة «المزاج العالى» (فيديو)

حقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، واتسمت المباراة بالمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الزمالك، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 فى المركز الثانى، ويتساوى فى النقاط مع الأهلى المتصدر بفارق الأهداف، فيما يستمر طلائع الجيش فى المركز الأخير بجدول الدورى بنقطة واحدة.



أحداث الشوط الأول

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين، وبدأ الزمالك فى الدقائق الأول بمحاولات الضغط على مرمى الطلائع عن طريق أحمد سيد زيزو وعمر السعيد، ثم ضغط فريق الطلائع وحاول الطلائع العودة للقاء سريعًا والضغط المبكر على لاعبى الأبيض.

وفى الدقيقة 12 كاد يوسف أوباما أن يحرز هدف التقدم، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، إلا إنها مرت من أمام أوباما دون أن يتمكن من اسكانها فى الشباك.

وتراجع ضغط الطلائع ليعتمد على الهجمات المرتدة فى ظل الضغط المكثف من لاعبو الأبيض، وفى الدقيقة 17 نجح يوسف أوباما من تسجيل هدف التقدم من ضربة رأس متقنة بعد كرة عرضية من حازم إمام.

وفى الدقيقة 21 تصدى محمد أبو جبل لكرة عرضية من الطلائع ارتدت لفرانك ستيفن الذى حاول أن يُسكنها شباك الزمالك إلا إنها مرت أعلى المرمى رغم تقدم أبو جبل.

وفى الدقيقة 23 سدد إمام عاشور كرة صاروخية ارتطمت فى باطن القائم ليقف محمد بسام حارس المرمى فى وضع "المشاهد" ولم يتمكن من فعل شيء.

وفى الدقيقة 25 أجرى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع تبديلاً بخروج زولا ونزول أحمد علاء، بعدها حاول الطلائع استعادة قواه الهجومية بعد دخول علاء للتأمين الدفاعى.

وفى الدقيقة 34 ارتكب أحمد سمير لاعب الطلائع خطأ مع طارق حامد بدون كرة، واكتفى الحكم إبراهيم نور الدين باحتساب "فاول" لصلح الزمالك بدون إشهار أى بطاقة، وفى الدقيقة 35 سدد حازم إمام كرة بوش القدم الخارجىربعد تمريرة سحرية من شيكابالا تصدى لها حارس الطلائع.

وفى الدقيقة 38 أهدر مهند لاشين أخطر فرصة للطلائع بعدما سدد الكرة بجوار المرمى ولم ينجح فى تسجيل هدف التعادل لفريقه، وفى الدقيقة 44 اضطر باتشيكو لإجراء تبديل بخروج عمر السعيد الذى تعرض لإصابة عضلية ودخل أشرف بن شرقى بدلاً منه.



أحداث الشوط الثانى

وجاءت أحداث الشوط الثانى سريعة وواصل الزمالك الضغط، حتى الدقيقة 49 والتى تمكن فيها إمام عاشور من تسجل الهدف الثانى لفريقه من تسديدة صاروخية، وبعدها هدأت أجواء اللقاء، وسط محاولات من فريق الطلائع لإحراز هدف تقليص الفارق.

وفى الدقيقة 68 سدد ناصر منسى كرة صاروخية على مرمى الزمالك، تألق خلالها محمد أبو جبل وتصدى لتسديدة منسى ببراعة، ليحافظ على نظافة شباكه، وبعدها خرج أحمد فتوح ودخل عبد الله جمعة بدلاً منه.

وفى الدقيقة 72 سجل إمام عاشور الهدف الثالث لفريقه، بعد "أسيست" بالكعب من أحمد سيد زيزو، ولم يتمكن محمد بسام من التصدى للكرة.