الفلاحين: مشروع مستقبل مصر يساهم فى تخفيض أسعار المنتجات وزيادة التصدير

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن مشروع مستقبل مصر يخدم القطاع الزراعي، لافتا إلي ان المشروع يزيد المساحه الزراعيه بمساحة نصف مليون فدان بما يسمح بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستيراتيجيه.

واضاف " أبوصدام" خلال تصريحات ل "دوت الخليج "، ان هذا المشروع أحد المشاريع القوميه العملاقه للتوسع الراسي في استصلاح وزراعة الاراضي الزراعيه والذي يزيد فرص العمل للعاملين في المجال الزراعي ويساهم في تنمية القطاع الزراعي وزيادة المطروح من المنتجات الزراعيه بما يساعد على خفض الاسعار وزيادة الدخل الزراعي من العمله الصعبه جراء زيادة التصدير ويجدد الامل في زيادة الاستثمار الزراعي.

واشار "نقيب الفلاحين" الي ان المشروع نموذج للزراعه المتطوره والري بالطرق الحديثه ، مؤكدا أنه من الضرورى ان المشروع سيساهم في تطوير محور الضبعه كونه مشروع متكامل زراعي وصناعي.

واوضح عبدالرحمن ان قرب المشروع من المواني سيعمل علي سهولة عمليات التصدير وسيكون المشروع مثالا للزراعه صديقة البيئه لانه يستخدم الكهرباء في استخراج المياه الجوفيه اللازمه للمشروع.