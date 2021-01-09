رسميًا.. فتح باب التقديم للتعيين بالنيابة لخريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون والشرطة والشروط والأوراق اللازمة

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا قراء مصر فايف تفاصيل وظائف النيابة العامة المصرية، حيث أعلنت منذ قليل عن فتح التقديم لخريجي عدد من الكليات، وهي الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة من دفعة 2020 وبتقدير عام جيد، وعدم زيادة سن المتقدم عن ثلاثين سنة. فتح باب التقديم في وظائف النيابة العامة لخريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون والشرطة وأشارت النيابة العامة في بيانها منذ قليل، أنه على المتقدم طلب ملف مكتب تعينيات النيابة والموظف المختص بدار القضاء العالي، وبمقر نيابات الإستئناف وذلك مقابل دفع مبلغ 500 جنيه مصري بمكتب التعينيات وبصورة المؤهل، وذلك بدايةً من 16 يناير الجاري وحتى 21 من نفس الشهر، وأكدت النيابة في بيانها أنه لن يتم السماح لأي شخص بالدخول دون ارتداء الكمامة، كما يتم تقديم الملف لمكتب تعينات النيابة بدءً من 30 يناير وحتى 15 فبراير 2021 وذلك من 8 صباحا وحتى الرابعة عصراً. وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف النيابة العامة كما يلي: 1- شهادة التخرج مدرج بها الدرجات. 2- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة. 3- قيد ميلاد. 4- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده. 5- الموقف من التجنيد. 6 صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم ووالده. 7- صورة سند ملكية أو الحيازة الزراعية حال وجودها. 8- 4 صور حديثة بخلفية بيضاء وبالبدلة. 9- شهادة رسمية بجهة عمل الوالد وراتبه ومؤهله. 10- قيد عائلي لوالد امتقدم والجد لأب والجد لأم. 11- الملف والذي يحتوي على الأوراق التالية:

أ- طلب تعيين باسم السيد المستشار النائب العام.

ب- مواعيد تقديم الملف.

ج- الرقم السري الخاص بالمتقدم. وظائف النيابة العامة أ- طلب تعيين باسم السيد المستشار النائب العام.ب- مواعيد تقديم الملف.ج- الرقم السري الخاص بالمتقدم. مواعيد تقديم الملفات في وظائف النيابة العامة بمهنة معاون نيابة وبتقدير جيد بحسب كل جامعة. قد يهمك أيضاً:

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“إعلان رقم 2” مصلحة الضرائب المصرية تعلن عن وظائف بجميع المحافظات لخريجي الجامعات السبت 30 يناير لجامعة القاهرة الأحد 31 يناير لجامعة الإسكندرية وحلوان. الإثنين 1 فبراير لجامعة عين شمس. الثلاثاء 2 فبراير لأسيوط والمنيا. الأربعاء 3 فبراير لكلية الشرطة. الخميس 4 فبراير لجامعة المنصورة والأزهر بطنطا. السبت 6 فبراير لجامعة بني سويف. الأحد 7 فبراير للزقازيق وبنها. الإثنين 8 فبراير، لطنطا والأزهر بدمنهور. الثلاثاء 9 فبراير لجامعة الأزهر بأسيوط. الأربعاء 10 فبراير لجامعة السادات والأزهر بالقاهرة. الخميس 11 فبراير لجنوب الوادي والمنوفية. السبت 13 فبراير لجامعتي سوهاج وفاروس. الأحد 14 فبراير لجامعة أسوان والأزهر بتفهنا. الإثنين 15 فبراير لأي جامعات أخرى وللمتخلفين عن التقديم في الأيام السابقة.

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