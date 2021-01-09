رئيس أوغندا يفتتح مستشفى كايونجا بعد انتهاء المقاولون العرب من إعادة تأهيله

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المهندس سيد فاروق، فى بيان للشركة اليوم السبت، إن المشروع تصل طاقته الاستيعابية بعد إتمام الإنشاءات الجديدة إلى 300 سرير، بعد أن كانت 100 سرير فقط.

ويضم المستشفى عددا من المنشآت الجديدة وهى المبنى الرئيس بمسطح 5500 م2، والذى يشمل العيادات الخارجية والمكاتب الإدارية وأقسام للمعامل والأشعة والصيدليات، وبنك الدم وكذلك مبنى جديد لعنابر المرضى على مسطح 2100 م2، وعدد 8 مبان جديدة لسكن الأطباء وطاقم العمل بالمستشفى ومبنى للمولدات والمحولات، وعدد 2 مبنى مطبخ خارجى ومبان خدمية ملحقة بالمستشفى، بالإضافة إلى أعمال الموقع العام من طرق جديدة وأعمال زراعة وتشجير وشبكات المياه والصرف والكهرباء وأعمال إعادة تأهيل 6 مبان قائمة، طبية و إدارية وعدد 25 مبنى لسكن الأطباء والعاملين.

وأوضح رئيس "المقاولون العرب"، أن الشركة تم تكريمها الشهر الماضى، ومنحها نائب الرئيس الأوغندى شهادة أفضل شركة مقاولات فى أوغندا وذلك للعام الثالث على التوالى.

بدوره، قال العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، المهندس محمد طلبة، إن الشركة تنفذ عددا من مشروعات الطرق، كطريق "باليسا كامنكولى" وطريق "مساكا بوكاكاتا"، وطريق "باليسا كومى"، بالإضافة إلى إعادة تأهيل أحد مصانع الأدوية بالعاصمة كمبالا.