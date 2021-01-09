أمين النواب: 3 ممنوعات على النواب فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان

جدة - نرمين السيد - علق المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، على عدم إجراء مسحة PCR للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا للنواب قبل الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل، قائلا: "لم نجد جدوى من عمل PCR للنواب، لأنه يمكن أن يصاب الشخص بعد عمل المسحة مباشرة، لذلك لم نطلب عمل المسحة، إلا أنه يتم توفير الكحول وإرتداء الكمامة إلزامى خلال التواجد بالبرلمان.





وأضاف "فوزى"، فى تصريحات ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية ON، اليوم السبت، أن موعد الجلسة الافتتاحية الساعة 11 صباحًا ومذاعة على الهواء ومطلوب من النواب أن يتواجدوا فى البرلمان قبل الساعة 11 منعا للتزاحم. ولفت "فوزى"، إلى أنه هناك 3 ممنوعات على النواب خلال الجلسة الافتتاحية، أولا: عدم اصطحاب مرافقين، وثانيًا : عدم اصطحاب سائقين داخل المجلس، خاصة أن الجلسة قد تمتد للساعة السابعة، ثالثا : لا يغادر أحد قبل الانتهاء من الاستحقاقات الثلاث، وهى أداء اليمين وانتخاب الرئيس وانتخاب الوكيل.

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