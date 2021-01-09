الإمام الأكبر ينعى ضحايا تحطم طائرة الركاب الإندونيسية

جدة - نرمين السيد - نعى شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ضحايا الطائرة الإندونيسية، التى تحطمت عقب إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وكان على متنها 62 شخصا.





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