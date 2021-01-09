متحدث الرئاسة ينشر فيلم وثائقى عن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لفيلم وثائقى عن المشروع التنموى العملاق "مستقبل مصر"، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





ويأتى الفيلم الوثائقى، عن المشروع التنموى العملاق "مستقبل مصر"، لتوثيق الإنجازات التى تحققت على أرض المشروع منذ بدايته، حتى وقتنا هذا، وتم تصويره بالكامل داخل المشروع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، تفقد فى الجمعة الماضية، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربى للجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن مشروع "مستقبل مصر"، الممتد على مساحة 500 ألف فدان، يأتى ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة فى مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى، ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة فى جميع المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد.

ويهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة فى السوق المحلى ما بين الإنتاج والاستيراد، ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى للدولة، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخرى غير مباشرة لجميع المواطنين، نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التى يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.

ويقع المشروع على امتداد طريق محور الضبعة، أحد الطرق الجديدة التى تم تمهيدها ضمن الشبكة القومية للطرق، وتم اختيار الموقع لما يوفره من مزايا جغرافية عديدة لقربه من موانئ التصدير، والمطارات، والمناطق الصناعية، وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية، الأمر الذى يسهل نقل ونفاذ المنتجات الزراعية من أراضى المشروع إلى سائر أنحاء الجمهورية، هو ما كان له أثر ملموس بالفعل خلال العام الماضى، لتوفير المنتجات الزراعية للمواطنين من إنتاج المشروع خلال جائحة فيروس كورونا.

وتتضمن البنية الأساسية والإدارية للمشروع منظومة متكاملة للميكنة الزراعية والرى، مزودة بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية، وآلاف من جهاز الرى المحورى "بيفوت" و2 محطة كهرباء بطاقة 250 ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 کم، وكذلك شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالى طول 500 كم.

وذكر المتحدث الرسمى، أن الرئيس، اجتمع فى نهاية الجولة التفقدية ببعض من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة فى المشروع، وكذلك بعدد من مسؤولى الإدارة، بمشاركة الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية، واطلع على تفاصيل وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع.

ووجه الرئيس، بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتحقيق جدارة تنفيذ مشروع "مستقبل مصر" نظرًا لرقعته الجغرافية الشاسعة، وبهدف تطوير قطاع الإنتاج الزراعى وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، وليكون قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية فى مجال الزراعة والغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتوفير فرص العمل فى تخصصات مختلفة بالمشروع الذى يمثل إحدى التوسعات الاقتصادية الكبرى التى من شأنها تحقيق النمو الاقتصادى والتنموى لمصر لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

كما شدد الرئيس، على الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين.