أمين النواب: إجراءات احترازية مكثفة فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان

جدة - نرمين السيد - قال المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، إن الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، يوم الثلاثاء المقبل، ستكون مذاعة على الهواء، لافتًا إلى أنه نظرا لأن الحق فى الصحة مُقدم فى ظل هذه الجائحة، فإنه سيتم التصويت على مرتين، وذلك بالتباعد طبقا لقانون مجلس النواب، الذى يقسم مقاعد البرلمان 50٪؜ قائمة و50%؜ فردى.





وتابع فى تصريحات ببرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية ON، أنه لكل عضو مقعد محدد باسمه ورقم عضويته، مبينا أنه سيتم إرسال رسائل للأعضاء بأماكن ومواقع وجودهم، وعقب انتهاء أعضاء الفردى من القسم، يبدأ أعضاء القائمة التصويت، ثم الانتخاب لهيئة المكتب، الذى يبدأ بنواب القائمة ثم نواب الفردى. وتابع: "أقمنا قاعة كبيرة متصلة صوت صورة بالقاعة الرئيسية تتسع لقرابة 250 نائبا، وبكل مقعد مسموح الجلوس به ملصقين ملصق بنائب الفردى وبجواره ملصق برقم العضوية للنائب الفردى". وأوضح أنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والكشف على درجة حرارة النواب، من خلال الكاشف الحرارى، كما أن إرتداء الكمامة إلزامى.

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