الصحة تحدد موعد الإطلاق الرسمي لموقع لقاح كورونا .. فيديو

قال أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات ،إن الموقع الخاص بتلقى لقاح كورونا يدعم 5 ملايين زائر فى الدقيقة وبمواصفات وإجراءات تأمينية شديدة .

وأوضح أيسم صلاح خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "كلمة أخيرة "على قناة "on e"،أنه يتم الآن التنسيق مع وزارة الصحة واللجنات العلمية لتحديد الميعاد الرسمى لإطلاق الموقع للعمل بصورة رسمية، متابعًا أنه بمجرد تسجيل الدخول للموقع ورفع التقارير الطبية الخاصة بالأمراض إذا وجدت سيتم تشخيص الحالة وتحديد مكان ووقت تلقى اللقاح لأقرب منطقة .

وأضاف أيسم صلاح، أنه لا يوجد أى نقص فى الاكسجين فى أى مستشفى وهناك دعم بآليات جديدة لتقريب اماكن شحن الاكسجين فى الحال فى حالة نقصه، موضحًا أن وزيرة الصحة أطلقت مبادرة لمتابعة حالات العزل المنزلى وإعدا فرق الرعاية الأساسية ويتم تقسيمها بالزيارت المنزليه اليهم وتسليمهم بقياس نسبة الاكسجين فى الدم بصفة مستمرة.

وتابع مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الصحة لديها من خلال مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" بيانات بكل أصحاب الأمراض المزمنة والتى تقدر حوالى 23 مليون نسمة، مضيفا أن الموقع يقوم بالسؤال عن معلومات ديموجرافية عن السن والعنوان واسئلة طبية عن إذا كان هناك إصابة بأمراض أم لا.