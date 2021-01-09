طوارئ فى مطار القاهرة لاستقبال ضيوف بطولة كأس العالم لليد

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ ، مساء اليوم السبت، لاستقبال المنتخبات والوفود والشخصيات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد ، والتي تنطلق الاربعاء المقبل وتستمر حتي 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه سيكون هناك توافد لعدد كبير من الوفود والشخصيات المشاركة في البطولة، خلال الـ72 ساعة المقبلة بالاضافة إلي المنتخبات المشاركة أيضا، حيث منتظر أن يستقبل مساء اليوم السبت وحتي مساء غد الاحد حوالي 89 راكبا من جنسيات مختلفة علي 22 رحلة طيران مختلفة علي مدار الـ24 ساعة.

ويقوم فريق من العلاقات العامة بالمطار تحت اشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير ادارة العلاقات العامة بانهاء اجراءات وصول المنتخبات والوفود والشخصيات، وذلك بالتنسيق مع الطيار اشرف حافظ مدير مبني الركاب رقم «1» المعروف بالمطار القديم، تحت إشراف المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

ويتولي فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الاوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة علي مدار اليوم ، للتاكد من خلوهم من اي عدوي .

وانتهى مطار القاهرة الدولي، من كل التجهيزات الخاصة بالبطولة ، ووضعت بنرات داخل صالات السفر والوصول للترويج للبطولة العالمية التي تستضيفها مصر، فضلا عن تخصيص لوحات إرشادية لتوجيه الضيوف القادمين من الخارج، وسط إجراءات وقائية مشددة وتوفير كافة المواد المعقمة والمطهرة داخل الصالات لمواجهة فيروس كورونا .