هالة زايد تعنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية: عاش فارسا ومات بطلًا

جدة - نرمين السيد - وكتب وزيرة الصحة، عبر حسابها الرسمى على "تويتر" : "النهاردة فقدت مصر أحد قيادات وزارة الصحة، فقدنا أخ وصديق ورفيق كفاح .. عاش فارس نبيل ومات بطلا فى أرض المعركة". وأضافت : " دكتور حمدى الطباخ مدير مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، تفانى فى عمله، كان يجول كل القرى والمستشفيات، وأخلى المحافظة من فيروس سى بكل جدارة وطور معظم مستشفيات المحافظة بكل اقتدار.. أدار كل المبادرات الرئاسية وتفوق علينا جميعا .. تفانى فى خدمة الناس على مدى سنة كاملة فى مواجهة فيروس كورونا.. أصيب بالكورونا وهو ينقذ أرواح الآلاف.. توفى وغادر بجسده لكنه لم يغادر قلوب زملائه.. احتسبه عن الله شهيد المهنة والإنسانية.. لا أجد كلمات أعزى بها نفسى وزملائى وأسرته.. لكن حمدى الطباخ سيبقى رمزا للإنسان الوطنى المتجرد فى عمله الذى عاش فارس ومات بطل".

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