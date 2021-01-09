شيخ الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الإندونيسية 

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا الطائرة الإندونيسية التي تحطمت عقب إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وكان على متنها62 شخصا.

وقدم شيخ الأزهر خالص العزاء والمواساة إلى دولة إندونسيا، قيادة وشعبًا، سائلًا المولى – عز ‏وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.‏

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