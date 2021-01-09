الصحة تحسم الجدل: لا ظهور لسلالة كورونا في مصر

أفادت تقارير وسائل إعلام نقلا عن مصادر وصفتها بالمسئولة في وزارة الصحة بأنه لا وجود لسلالة كورونا الجديدة في مصر.

وأكدت المصادر وجود ثلاثة أنواع فقط من سلالات فيروس كورونا بمصر، ومن الطبيعي وجود تحويرات للفيروسات، ولكن حتى الآن لم تظهر أي سلالات جديدة في البلاد.

وتجري اللجنة العلمية في وزارة الصحة دراسات على ثلاث فئات، أولها للقادمين من الخارج، خاصة في الدول التي ظهرت فيها سلالات جديدة، والثانية في المتعافين من وتم إصابتهم مرة أخرى، والثالثة: المتعافين من كورونا.

وقالت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، نقلا عن تقرير، إن السلاسة الجدية لكورونا بدأت للتو بالانتشار بين المجتمعات الأمريكية، وقد تكون أكثر انتقالا بنسبة تصل إلى 50%، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.